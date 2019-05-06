Проезд по улице Высотная в Красноярске закроют для большегрузов

На этой неделе на участке улицы Высотная в Красноярске ограничат движение большегрузов. В пресс-службе городской администрации предупредили, что грузовикам с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн запретят двигаться по участку магистрали от пер. Телевизорный до пр. Свободный. Ограничение будет действовать ежедневно с 6:00 до 22:00. Запрет вступит в силу с 10 мая, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Такое решение приняла рабочая группа по мониторингу улично-дорожной сети города. Грузовые транспортные средства в дневное время на этом участке серьезно влияют на безопасность дорожного движения и заторовую ситуацию», - объяснили причины изменений схемы движения в мэрии.

Днем водителям грузовых машин рекомендуют объезжать перекрытый участок по ул. Телевизорная. В вечерние часы, когда загруженность ул. Высотная незначительная, движение большегрузов по ней разрешено.