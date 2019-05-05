Игорь Бондаренко: «Я вернул хоккею с мячом долги за себя и за своего сына»

Президент краевой федерации хоккея с мячом Игорь Бондареко в откровенном интервью Sibnovosti.ru раскритиковал «Енисей» и его руководителей, чем вызвал массу разговоров среди болельщиков и спортивных функционеров. В продолжении беседы Бондаренко рассказал о том, почему его федерация теперь перестает считаться официальной, о ситуации с развитием вида спорта в Красноярском крае и многом другом.

Многие болельщики, прочитав ваше интервью, написали злостные комментарии - мол, вас много лет не было слышно, а тут выходят такие громкие заявления, а значит, все это неспроста. Что можете ответить на эти претензии?

Начнем с того, что я пока еще руководитель официальной краевой федерации по хоккею с мячом. Вся наша деятельность публична и открыта. На сайте можно с ней ознакомиться. А потому я имею полное право выражать свое мнение о том, что происходит в нашей главной команде и виде спорта вообще. Нет никакого заказа, за моим мнением никто не стоит. Кроме большого количества ветеранов хоккея с мячом, которые вместе со мной переживают за свой любимый вид спорта.

Однако вы отказались проходить аккредитацию на будущий срок. Получается, ваша федерация перестанете считаться официальной. Почему?

Большого хоккея с мячом в крае нет. Он умер еще до того, как я возглавил федерацию. Но остался мини-хоккей. Правда, это два разных вида спорта - как футбол и мини-футбол.

Я объездил все города и поселки края с севера на юг и с запада на восток. Нет там денег содержать поля, заливать большой лед, содержать команды. Попросту нет.

Скажу прямо - развивать хоккей с мячом можно только при нормальном взаимодействии с хоккейным клубом «Енисей», в чьем ведомстве находится спортивная инфраструктура. Взаимопонимания ни с Ломановым, ни с Кузововым в последние годы нет никакого. Все планы федерации выполнялись, все соревнования проводились, но я только и слышал: Бондаренко не работает, федерация не работает, хоккей с мячом в крае не развивается. Ну, раз я неугоден, создавайте свою федерацию. Я никогда ни за какие должности не держался.

Теперь по новым правилам для того, чтобы федерация считалась официальной, нужно пройти аккредитацию, написать план развития хоккея с мячом. Но писать бессмысленную бумажку об увеличении количества занимающихся нет никакого смысла. Для полноценной программы нужны экономисты, юристы, нужны общие цели у федерации и профессионального клуба.

И бюджет…

Вот именно. Я не хочу во все это лезть, чтобы потом мои недоброжелатели тыкали мне в лицо этими бюджетными тратами. Сейчас федерация существует на мои деньги и на деньги моих друзей. За 12 лет было потрачено более шести миллионов - здесь нет ни копейки бюджетных денег. Мне помогали мои друзья, а также мой сын Артем, Юрий Викулин, Алан Джусоев и многие другие.

В итоге новая аккредитованная федерация будет в чьих руках?

Скажу, что я останусь главой федерации - их может быть хоть миллион. Но она будет неофициальной. Мы продолжим проводить любительские турниры, но к календарным соревнованиям уже не будем иметь отношения. Пока возглавить официальную федерацию желающих нет. Даже люди от клуба уже отказались от этой затеи. Что-то на новом стадионе проводилось, но ни первенство края среди ветеранов, которое мы проводили на юге, ни чемпионат края на большом льду не проведены. Если люди считают, что развитие хоккея с мячом в регионе - это позвать детские или взрослые команды на красивый каток два раза в год, то это их право. Но дальше Сосновоборска и Дивногорска люди из клуба не выезжают. Как они будут ездить по районам и организовывать соревнования, где искать судей, какие подарки дарить?

Не жалко, что так все происходит?

Если нет понимания, нет человеческого отношения со стороны клуба - ну а зачем продолжать? Я вернул хоккею с мячом долги за себя и за своего сына - как бы высокопарно это ни звучало. Свои силы, время и средства я найду, куда применить.

Что вами сделано за время работы?

Нам удалось пробить ставку для инструктора в Кодинске, организовать там команды, проводить там турниры. Кажется, что это мелочь, но на деле громадное достижение. Сдвинули ситуацию в Балахте, в Сухобузимском районе, Канске, южных территориях. В прошлом году впервые со времен СССР провели первенство края по юношам. Много где запускаем фаербол - летом со всего края привезем в Красноярск ребят на финал. Но вообще в районах очень сложно с финансами.

У этой молодежи есть шансы попасть в «Енисей»?

Нет, конечно. Это уровень дворового хоккея. В районах нет сейчас возможности вырастить готового к высокому уровню спортсмена. Хотя, в последнее время получается, нет их и в самом «Енисее». Местных воспитанников все меньше, хотя на уровне юниоров мы имеем сильных ребят. Но до основной команды почти никто не доходит. Странно разве, что в других командах они находят себе ведущие роли.

Получится ли заменить ушедших Черныха, Прокопьевых…

Посмотрим. Бондаренко, Джусоева и Викулина они уже заменили, извините за издевку. Заменить можно любого человека, но насколько качественно - вот вопрос. И эти разговоры, что кто-то недостоин сборной. Человек выиграл чемпионат мира - вот и ответ всем критикам.

Тем не менее «Енисей» даже без медалей успешно выполняет госзадание и сохраняет бюджет на будущий год…

Семь чемпионов мира и Ломанов-младший однозначно должны были проходить крепкий «Уральский трубник». Но не вышло. И я сейчас сравниваю задачи в Красноярске и Хабаровске. У нас какие-то четвертьфиналы, выходы из подгруппы. В Хабаровске задача одна - выигрывать каждый турнир. И они выигрывают, а «Енисей» нет. Хотя зарплатные бюджеты клубов практически одинаковые.

Вы являетесь членом исполкома федерации хоккея с мячом РФ. Что скажете о лимите на легионеров?

Я считаю, что играть должны свои игроки. Но понятно, что без легионеров сейчас спорт невозможен. Такое время. Мое мнение - в клубе может быть максимум два иностранца.

Если исполком примет решение оставить в заявке лишь одного легионера, что будет с тем же «Енисеем»?

«Енисей» же знал о таком варианте заранее и все равно подписал еще одного иностранца. Если решение будет принято, большая роскошь для клуба будет платить легионеру за то, что он играет через матч. Или не играет вообще. Это огромные деньги.

В завершении Игорь Бондаренко поставил точку в затянувшемся споре по ситуации с ухо-дом из «Енисея» Алана Джусовева. Напомним, игрок был вынужден заплатить клубу компен-сацию и уехать играть в Швецию, поскольку переходить в хабаровский клуб ему помешал отдельный пункт в регламенте.

Игорь Анатольевич, со слов Джусоева получается, что директор клуба Кузавов сам предложил игроку выплатить компенсацию и продолжать карьеру где угодно. Но в то же время известно, что Кузовов позвонил в Хабаровск и сказал, что если они подпишут Джусоева, «Енисей» наложит запрет на его выступление в чемпионате.

Здесь речь идет банально о людской порядочности. Если ты дал слово, держи. Этот пункт в регламенте сделан для того, чтобы не воровали молодых игроков, у которых небольшая зарплата. Но когда взрослые игроки договариваются с руководством, а им потом ставят палки в колеса - ну это попросту непорядочно.

текст: Сергей Санников