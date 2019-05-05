Красноярцы уберут мусор со дна Енисея

Красноярцы решили провести субботник на дне Енисея. Такую инициативу проявили подводные охотники, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Акция по сбору мусора стартует сегодня 5 мая, в полдень.

«Мы плаваем практически круглый год и видим весь этот мусор на дне водоема, смотреть на который совсем неприятно. Поэтому пришла идея собраться вместе и убрать его. Меня в этом поддержали несколько человек», - рассказал журналистам инициатор группы Павел Шенявский.

Отметим, что подводные охотники ныряют без аквалангов. Они опускаются на дно рек исключительно на задержке дыхания в гидрокостюмах мокрого типа. В акции по сбору мусора примут участие как новички, так и опытные ныряльщики.

Чаще всего с илистого дна Енисея удается собрать бутылки, банки и старые рыбацкие удочки. Нередко ныряльщикам попадается металлолом и покрышки.