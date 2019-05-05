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Короткая рабочая неделя в Красноярске начнется с 20-градусной жары

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Красноярск
09:45 5 Мая 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новая неделя в Красноярске начнется с жары. По данным портала Gismeteo.ru, в понедельник, 6 мая, температура воздуха поднимется до +22°C. В городе будет солнечно, без осадков. 

Во вторник, 7 мая, погода существенно не изменится. Ожидается потепление до +20....+21°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и ветер с порывами до 12 м/с. 

В среду, 8 мая, возможен небольшой дождь. Днем будет около +20°C, ближе к вечеру похолодает до +15°C. 

В четверг, 9 мая, погода резко изменится. Метеорологи обещают до +9°C, дождь и сильный ветер с порывами до 15 м/с. До середины мая столбики термометров не поднимутся выше +10°C. Первая половина месяца будет дождливой и ветреной. Синоптики полагают, что в Красноярске еще пройдет снег. 

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