Красноярцы в целом довольны жизнью

Исследование удовлетворенности российских граждан своей жизнью провел Финансовый университет при правительстве РФ. Опрос проводился в первом квартале 2019 года в 78 городах страны с населением более 250 тыс человек.

Несмотря на то, что общий показатель по России снизился за год на несколько пунктов, довольных жизнью все равно остается много.

Красноярск в этом списке занял 32 место с показателем 78%. Город стоит в одном ряду с Саранском, Пермью, Архангельском, Казанью и Новокузнецком. Первые строчки рейтинга заняли Владивосток (87%), Томск (86%), Липецк и Оренбург (по 85%).

Замыкает список Владикавказ с показателем 63%.