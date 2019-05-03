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Красноярцы в целом довольны жизнью

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Красноярск
13:05 3 Мая 2019
исследования, рейтинг, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Исследование удовлетворенности российских граждан своей жизнью провел Финансовый университет при правительстве РФ. Опрос проводился в первом квартале 2019 года в 78 городах страны с населением более 250 тыс человек.

Несмотря на то, что общий показатель по России снизился за год на несколько пунктов, довольных жизнью все равно остается много.

Красноярск в этом списке занял 32 место с показателем 78%. Город стоит в одном ряду с Саранском, Пермью, Архангельском, Казанью и Новокузнецком. Первые строчки рейтинга заняли Владивосток (87%), Томск (86%), Липецк и Оренбург (по 85%).

Замыкает список Владикавказ с показателем 63%.

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