Жители Севера Красноярского края вновь могут рыбачить во время нереста - с 20 апреля по 20 июня. Предыдущие четыре года это было под запретом из-за нелепой ошибки в правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

По словам председателя комитета по природным ресурсам и экологии Александра Симановского, документ 2015 года должен был, как и прежде, запретить рыбачить южнее устья Ангары.

«Из-за отсутствия запятой запретили рыбалку на всей Ангаре, Енисее и Подкаменной Тунгуске. Три года люди продолжали там ловить рыбу, и их никто не трогал. С прошлого года Росгвардия стала наказывать людей. Рыбакам объявили о том, что их будут задерживать за нарушение закона, люди были возмущены», - заявил он.

В итоге после обращения депутатов краевого парламента в Минсельхоз РФ ошибка была исправлена. Теперь севернее устья Ангары можно заниматься любительской рыбалкой на удочку практически везде, а сетями - только на специально оформленных рыбопромысловых участках.

При этом стоит напомнить - в Красноярском крае сохраняются ограничению по добыче рыб ценных пород. Так, запрещены для добычи осетр, стерлядь, голец, ленок, таймень, нельма, валек, а также омуль арктический в Енисее выше устья реки Курейка. По-прежнему запрещено рыбачить в местах нереста рыбы.