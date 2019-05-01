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Родители маленьких хоккеистов жалуются на плохие условия в «Арене.Север»

Главная Общество
Красноярск
14:04 1 Мая 2019
общество, красноярск, жалоба
Автор: Sibnovosti.ru
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Родители маленьких хоккеистов, тренирующихся в «Арене. Север», жалуются на плохие условия в спортивном комплексе. Дети вынуждены переодеваться в холодном холле, пользоваться раздевалками юным спортсменам не разрешают. Видео опубликовала в социальных сетях красноярка Юлия Лебедева. 

«Сначала мамам говорили, что до Универсиады им раздевалки не положено, потому, что дети их «загадят». Универсиада прошла, а дети по-прежнему переодеваются в холле, где много разных посторонних людей и очень часто ощутимо прохладно и сквозит», — пишет она. 

Родители данным фактом возмущены. Они не понимают, для кого строились спортобъекты и почему дети до сих пор не могут пользоваться комнатами для переодеваний. Последней каплей стала ситуация, когда в коридоре прямо около собирающихся домой детей стали мыть полы. 

«Уборщицы разлили химию, моют полы палубным методом, а в нескольких метрах от них переодеваются маленькие хоккеисты. Вонь, пишет подруга такая, что глаза «ест»», — жалуются взрослые.

Напомним, во время зимней Универсиады-2019 в многофункциональном комплексе «Арена. Север» проводились соревнования по шорт-треку. На реконструкцию объекта к студенческим играм потратили 16 млн рублей. 

Фото: «Арена. Север» 

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