Депутаты краевого парламента отчитались о доходах

Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах за 2018 год. Декларации подали 50 народных избранников.

Так, самым богатым депутатом стал Артур Мкртчян. Он заработал в прошлом году 56,3 млн рублей. В 2017 году доход был выше — 60 млн рублей. В его автопарке несколько автомобилей разного класса, а также мотоцикл. Супруга народного избранника задекларировала доход в 18 млн рублей.

На втором месте депутат Александр Бойченко с доходом в 53,8 млн рублей. В предыдущий отчетный период в его декларации значилось 36,7 млн рублей.

В тройке лидеров среди народных избранников также находится Владимир Рейнгардт. Он задекларировал 33,6 млн рублей. Для сравнения, в 2016-м году его заработок был почти в два раза выше — 64,8 млн рублей.

Самые низкие доходы у Дмитрия Жулева — 222,8 тысячи рублей. В 2017-м году последнее место по заработкам было у Егора Бондаренко (570 тысяч рублей).

Остальные народные избранники указали в декларациях доходы от 1 до 9,5 млн рублей.