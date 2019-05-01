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Депутаты краевого парламента отчитались о доходах

Главная Общество
Красноярск
09:37 1 Мая 2019
общество, доход
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах за 2018 год. Декларации подали 50 народных избранников. 

Так, самым богатым депутатом стал Артур Мкртчян. Он заработал в прошлом году 56,3 млн рублей. В 2017 году доход был выше — 60 млн рублей. В его автопарке несколько автомобилей разного класса, а также мотоцикл. Супруга народного избранника задекларировала доход в 18 млн рублей. 

На втором месте депутат Александр Бойченко с доходом в 53,8 млн рублей. В предыдущий отчетный период в его декларации значилось 36,7 млн рублей.  

В тройке лидеров среди народных избранников также находится Владимир Рейнгардт. Он задекларировал 33,6 млн рублей. Для сравнения, в 2016-м году его заработок был почти в два раза выше — 64,8 млн рублей.  

Самые низкие доходы у Дмитрия Жулева — 222,8 тысячи рублей. В 2017-м году последнее место по заработкам было у Егора Бондаренко (570 тысяч рублей). 

Остальные народные избранники указали в декларациях доходы от 1 до 9,5 млн рублей. 

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