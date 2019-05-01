Красноярский регбийный «Красный яр» запустил в продажу абонементы на сезон. Об этом пресс-служба клуба объявила на своей странице в Facebook.

Напомним, очередной чемпионат страны стартует уже 5 мая. В Монино «Красный яр» встретится с «ВВА- Подмосковье».

Любопытно, что одним из первых абонемент на сезон купил вице-мэр Красноярска Алексей Машегов. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

«Приобрел сезонный абонемент на матчи «Красного Яра». В этом году любимый клуб впервые представил абонементную программу. За 1000 рублей, кроме посещения всех домашних игр «Яра», полагаются футболка или шарф, книжечка с составом команды и участие в розыгрыше призов. Отличный набор! Радует, что «Красный Яр» начал применять маркетинговые инструменты для привлечения болельщиков. Очень хочется полных трибун для начала на дерби, а потом и на каждом матче», - написал чиновник.

Отметим, что подобный поступок крайне нетипичен для красноярских чиновников и политиков. Как правило на все соревнования - будь то футбол, хоккей и другие - они ходят бесплатно в VIP-сектора.

Фото: Алексей Машегов / Instagram