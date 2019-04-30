«У нас тут нет деспотии»: Евгений Стодушный о творческих спорах в симфоническом оркестре

Гендиректор краевой филармонии Евгений Стодушный сегодня пообщался с недовольными музыкантами Академического симфонического оркестра. Результатами беседы он поделился с корреспондентом Sibnovosti.ru, подчеркнув, что ни о каком скандале или конфликте речи не идет.

«По сути скандала нет. Творческая жизнь всегда достаточно эмоциональна, она состоит из диалогов, дискуссий, споров - это факт. Сегодня я пообщался с коллективом. По результатам часового разговора я понял, что ситуация лежит в плоскости художественного взаимодействия главного дирижера и артистов оркестра, репертуарной политики, приоритетов развития коллектива в музыкальной части. И это вопрос дискуссии, у нас не деспотия. Также были подняты технические моменты, насколько интенсивный график репетиций у артистов. Обычные, нормальные моменты. Мы видим полные залы, востребованность симфонического оркестра на российском и международном рынке», — сказал Евгений Стодушный.

По информации Sibnovosti.ru, сегодня на собрании лишь единицы высказались в поддержку дирижера. Остальная часть коллектива активно отстаивала свою позицию и показывала недовольство существующим положением дел. Тем не менее, официальная жалоба до приемной гендиректора филармонии и министерства культуры еще не дошла — артисты пока не выносят недовольство за пределы сообщества.

На вопрос об отсутствии у художественного руководителя оркестра профильного образования дирижера Стодушный прямо не ответил. Он пояснил, что специфика работы дирижера заключается в приобретенном опыте, а Ланде учился у лучших.

Напомним, музыканты симфонического оркестра жаловались, что главный дирижер выходит на репетиции неподготовленным, не знает партитуры и не имеет четкого плана работы с оркестром. Артисты усомнились, что он знает специфику большинства музыкальных инструментов.

Стодушный во время беседы подчеркнул, что Владимир Ланде готов обсуждать все моменты с коллективом.

«Владимир Борисович всегда открыт к общению, когда находится в городе. А в Красноярске он находится все больше и больше», — сказал руководитель.

К слову, постоянными перемещениями дирижера заинтересовался депутат краевого Заксобрания Сергей Титов. Народный избранник подготовил запрос на имя министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова. Он попросил объяснить, сколько раз за 2018-2019 годы Ланде был в служебных командировках и какие суммы были выделены на проживание деятеля культуры в гостиницах России и зарубежных стран.

Заинтересовало Титова и предоставленное дирижеру жилье. Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, он проживает в элитном коттеджном поселке Сосны в микрорайоне Удачный за бюджетный счет. Депутат потребовал предоставить все сведения о выделенном доме: адрес, площадь и количество проживающих там людей.

Фото: краевая филармония