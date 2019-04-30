Красноярцам напомнили о последнем дне подачи налоговой декларации

Во вторник, 30 апреля, истекает срок подачи налоговых деклараций для физлиц. Красноярцы, которые в 2018 году продали квартиру или машину, находящиеся в собственности менее пяти лет, обязаны предоставить документ в форме 3-НДФЛ в налоговый орган до конца дня, в случае просрочки будут начисляться штрафы.

Также заполнить налоговую декларацию необходимо тем, кто в 2018 году выиграл в лотерею, получил ценные подарки не от близких родственников, либо получал доход от сдачи имущества в аренду или от зарубежных источников.

Кроме того, 30 апреля – последняя возможность отчитаться о доходах для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и учредителей адвокатских кабинетов.

Декларацию можно заполнить и направить в налоговую инспекцию в электронном виде или прийти лично, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Начисленный налог необходимо заплатить до 15 июля 2019 года.