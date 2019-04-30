Ачинский НПЗ подтвердил высокий уровень развития систем управления качеством, охраной труда, промышленной и экологической безопасности

На Ачинском НПЗ завершился надзорный аудит интегрированной системы менеджмента АНПЗ по стандартам ISO 9001:2015, 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Независимые эксперты в очередной раз подтвердили, что работа завода выстроена с позиции гарантии качества и организована в соответствии с требованиями не только российских, но и международных стандартов.

Сертифицировать процессы управления производством по международным стандартам серии ISO 9000 Ачинский НПЗ начал с 2005 года. Впоследствии область сертификации и количество стандартов было расширено, а системы менеджмента интегрированы. Комплексный подход позволяет развивать систему менеджмента, а, значит, решать задачи по эффективной организации производственного процесса, устранению рисков травматизма, аварийности, поступательному снижению влияния на экологию.

Ачинский НПЗ ежегодно успешно проходит наблюдательные и ресертификационные аудиты. Продукция завода неоднократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», программы «Российское качество».

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»