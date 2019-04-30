30 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ачинский НПЗ подтвердил высокий уровень развития систем управления качеством, охраной труда, промышленной и экологической безопасности

Главная Общество
Красноярск
15:52 30 Апреля 2019
проверка, промышленность, нефть, предприятие, работа
версия для печати Ico_print

На Ачинском НПЗ завершился надзорный аудит интегрированной системы менеджмента АНПЗ по стандартам ISO 9001:2015, 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.  Независимые эксперты в очередной раз подтвердили, что работа завода выстроена с позиции гарантии качества и организована в соответствии с требованиями не только российских, но и международных стандартов.

Сертифицировать процессы управления производством по международным стандартам серии ISO 9000 Ачинский НПЗ начал с 2005 года. Впоследствии область сертификации и количество стандартов было расширено, а системы менеджмента интегрированы. Комплексный подход позволяет развивать систему менеджмента, а, значит, решать задачи по эффективной организации производственного процесса, устранению рисков травматизма, аварийности, поступательному снижению влияния на экологию.

Ачинский НПЗ ежегодно успешно проходит наблюдательные и ресертификационные аудиты. Продукция завода неоднократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», программы «Российское качество».

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцам напомнили о последнем дне подачи налоговой декларации

Красноярцам напомнили о последнем дне подачи налоговой декларации

30 Апреля 2019 г.
Документ можно направить в электронном виде
Новости Красноярска: РУСАЛ объявляет о назначении Брайана Хесса главой RUSAL America

РУСАЛ объявляет о назначении Брайана Хесса главой RUSAL America

30 Апреля 2019 г.
До прихода в RUSAL America Брайан Хесс являлся вице-президентом по продажам и маркетингу
Новости Красноярска: Под Ачинском оштрафовали школу с неизвестными насекомыми

Под Ачинском оштрафовали школу с неизвестными насекомыми

30 Апреля 2019 г.
Это не единственные нарушения в образовательном учреждении
Новости Красноярска: Авиакомпания Utair может прекратить полеты из Красноярска и других точек

Авиакомпания Utair может прекратить полеты из Красноярска и других точек

30 Апреля 2019 г.
Причиной стали долги
Новости Красноярска: Власти Красноярского края рассмотрят вопрос покупки бассейна в Березовке

Власти Красноярского края рассмотрят вопрос покупки бассейна в Березовке

30 Апреля 2019 г.
Чиновники ждут запроса от районных властей
Новости Красноярска: «Ледяной» красноярец ожил после 24 высоковольтных разрядов

«Ледяной» красноярец ожил после 24 высоковольтных разрядов

30 Апреля 2019 г.
В больнице это называют сенсацией
Новости компаний
30/04
Комбинат «Волна» наладил производство фасадных панелей «Виколор» длиной до 3,6 метра
26/04
Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярск завалило снегом

Красноярск завалило снегом

29 Апреля 2019 г.
Завтра горожанам обещают 20-градусную жару
Новости Красноярска: Спасатели завершили работы по тушению пожара на территории «Красмаша»

Спасатели завершили работы по тушению пожара на территории «Красмаша»

28 Апреля 2019 г.
Озвучена основная версия возгорания
Новости Красноярска: Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

29 Апреля 2019 г.
Родители боятся, что виновник может уйти от ответственности
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356