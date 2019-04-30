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РУСАЛ объявляет о назначении Брайана Хесса главой RUSAL America

Главная Общество
Красноярск
15:46 30 Апреля 2019
назначение, директор, предприятие, металлургия
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РУСАЛ объявляет о назначении Брайана Хесса (Charles Brian Hesse) главой RUSAL America.

До прихода в RUSAL America Брайан Хесс являлся вице-президентом по продажам и маркетингу по северо- и латиноамериканским регионам индийской компании Vedanta Limited, директором по продажам в одном из крупнейших производителей прокатного алюминия Aleris International, в целом более 20 лет проработал в сфере продаж в международных и американских компаниях.

Назначение Брайана Хесса, внесшего значительный вклад в успех сбытовой политики Vedanta в США, – очередной важный шаг в реализации стратегии компании по укреплению позиций на одном из ключевых рынков Северной Америки. Сегодня РУСАЛ – второй крупнейших поставщик первичного алюминия в Америку. По итогам 2017 года на Северную Америку приходилось 18% продаж в общем портфеле поставок РУСАЛа, и компания намерена увеличивать эту долю.

Для этого у компании есть целый ряд важных преимуществ. В частности, РУСАЛ является крупнейшим в мире производителем низкоуглеродного алюминия, выпускаемого под брендом ALLOW (уровень «углеродного следа» составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн). В 2018 году было произведено более 3,5 млн тонн низкоуглеродного алюминия. Данный вид продукции на сегодня – один из наиболее востребованных среди потребителей, стремящихся к сокращению углеродного следа и созданию продукции, отвечающей самым высоким экологическим стандартам. Среди ключевых потребителей низкоуглеродного алюминия в США – автомобильная, строительная и авиационная отрасли.

«Регион Северной Америки является одним из наиболее приоритетных для РУСАЛа, так как растущие потребности этого рынка идеально соответствуют производственно-технологическим возможностям компании. Спрос клиентов в США на современные, высокотехнологичные сплавы, на продукцию с низким углеродным следом создает большой потенциал для активного развития сбыта нашей продукции в этом регионе, поэтому мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой опытный профессионал, как Брайан Хесс», – отметил директор по сбыту и маркетингу компании РУСАЛ Роман Андрюшин.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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