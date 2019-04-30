Под Ачинском оштрафовали школу с неизвестными насекомыми

После жалоб родителей на атаку неизвестных насекомых в Ключинской средней школе, сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Выяснилось, что нарушений в образовательном учреждении было гораздо больше, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Экспертиза показала, что руководство школы не проводило профилактические мероприятия по уничтожению грызунов и насекомых. Помимо этого, на чердаке здания поселились птицы и мухи.

«За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 6.4. КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Учредителю выдано представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения», — пояснили в ведомстве.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что дети боятся посещать занятия в школе под Ачинском из-за неизвестных насекомых, похожих на червей. Их видели и родители, которые пришли в учреждение после жалоб учащихся.

Фото: телеканал «Оса»