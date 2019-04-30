Авиакомпания Utair может прекратить полеты из Красноярска и других точек

Авиакомпания Utair может прекратить полеты из-за долгов. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на финансовые отчетности.

В документе сказано, что в прошлом году Utair и ее «дочки» понесли серьезные убытки — почти 22 млрд рублей. У авиакомпании имеются просроченные задолженности перед банками.

«Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно», — говорится в сообщении.

Убытки в авиакомпании связали с высокими ценами на топливо и конкуренцией в тарифообразовании.

Отметим, что Utair выполняет рейсы из Красноярска в Новосибирск, Москву, Иркутск, Сургут, Тюмень, Читу и так далее. Услугами авиакомпании пользовались в том числе для организации стыковочных рейсов в зарубежные страны.