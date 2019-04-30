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Авиакомпания Utair может прекратить полеты из Красноярска и других точек

Главная Общество
Красноярск
13:05 30 Апреля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Авиакомпания Utair может прекратить полеты из-за долгов. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на финансовые отчетности. 

В документе сказано, что в прошлом году Utair и ее «дочки» понесли серьезные убытки — почти 22 млрд рублей. У авиакомпании имеются просроченные задолженности перед банками.  

«Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно», — говорится в сообщении.

Убытки в авиакомпании связали с высокими ценами на топливо и конкуренцией в тарифообразовании. 

Отметим, что Utair выполняет рейсы из Красноярска в Новосибирск, Москву, Иркутск, Сургут, Тюмень, Читу и так далее. Услугами авиакомпании пользовались в том числе для организации стыковочных рейсов в зарубежные страны.   

 
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