Власти Красноярского края рассмотрят вопрос покупки бассейна в Березовке

Власти Красноярского края готовы рассмотреть вопрос выкупа единственного 25-метрового бассейна в поселке Березовка. Напомним, как писали ранее Sibnovosti.ru, собственник частного спортивного комплекса «Бруссила» принял решение уехать из края и не продолжать бизнес в регионе. Кроме двух бассейнов на 25 и 10 метров объект располагает тренажерным и фитнес залами, соляной комнатой, а также сауной. Стоит отметить, что данный бассейн один из немногих в регионе, который работает в том числе и летом - то есть круглый год.

Здание было восстановлено из заброшенного недостроя компанией ООО ФСК «ЯНСН-Капитал». Как удалось выяснить Sibnovosti.ru, объект готовы продать ниже рыночной стоимости. Ориентировочная цена - около 300 млн рублей.

О проблеме на прошлой неделе заявили в СМИ жители Березовки. Они высказались о том, что в год, когда в Красноярске проведены Всемирные студенческие игры, просто немыслимо закрытие в таком большом поселке спортивного центра. Также люди выразили надежду на решении проблемы со стороны губернатора края Александра Усса.

Для министерства спорта Красноярского края эта новость стала неприятным известием. В ведомстве пояснили, что о конкретных шагах говорить еще рано.

«Если владелец не сможет продать объект другим бизнесменам, он может обратиться в администрацию Березовского района. Районные чиновники должны будут выйти на Минспорта с предложением», - заявили в пресс-службе министерства.

Депутат Павел Ростовцев, который ратует за развитие массового спорта в крае, уверен - в случае угрозы закрытия бассейна, власть просто обязана договариваться с бизнесменом и искать компромисс.

«Нужно будет либо выкупать объект за бюджетные деньги, либо создавать условия для продажи спорткомплекса другим собственникам», - заявил Ростовцев.

Еще один депутат краевого парламента - Евгений Черных - уверен: ситуацию необходимо брать под контроль.

«Округ, от которого я был избран - Енисейск и Лесосибирск - хорошего бассейна не имел никогда. Современный бассейн появился там совсем недавно и стал самым настоящим центром притяжения жителей. Для районов такие объекты стоят в одном ряду с поликлиниками, кинотеатрами, школами и детскими садами. К сожалению, в стороне от краевого центра часто наблюдается дефицит социальной инфраструктуры. И нельзя позволить, чтобы этот дефицит еще больше увеличивался. Березовка - большой поселок, в котором живут наши земляки. И они имеют право на занятия спортом рядом с домом и не должны ради этого мотаться в Красноярск», - высказался парламентарий и добавил, что готов поднять вопрос на профильном комитете Законодательного собрания.

Свое мнение высказали власти Березовского района и самого поселка. В районе корреспонденту Sibnovosti.ru посоветовали посмотреть бюджет муниципалитета. Как оказалось, ориентировочная стоимость комплекса - 1/3 от всей районной казны на год. Логично, что выкуп попросту невозможен. В администрации поселка сообщили, что пока к ним с предложениями никто не обращался.

«Мы надеемся, что это будет обычная сделка между предпринимателями. Если же возникнут трудности с продажей, собственник может обратиться к нам. И мы уже будем передавать вопрос на уровень администрации Красноярского края», - пояснили власти поселка.

Фото: «Бруссила»