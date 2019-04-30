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«Ледяной» красноярец ожил после 24 высоковольтных разрядов

Главная Общество
Красноярск
11:40 30 Апреля 2019
общество, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи краевой больницы рассказали об уникальном случае спасения человека. В то, что мужчина с сильнейшим обморожением сможет выжить, не верил практически никто, рассказали в медицинском учреждении. 

Красноярец в критическом состоянии поступил в больницу 22 апреля. Пациента нашли на улице во время утреннего обхода территории одного из промышленных предприятий. Врачи предположили, что мужчина уснул на земле в состоянии алкогольного опьянения, но запаха спиртного от него не чувствовалось. 

Пациента мгновенно перевели на ИВЛ, его отогревали мобильной тепловой пушкой. Красноярец настолько замерз, что на его лице не таяли снежинки, а сердце практически перестало биться. 

«Как только температура тела немного повысилась, у него произошла фибрилляция желудочков сердца. Это было ожидаемо – через сердце пациента пошла застоявшаяся кровь с периферии, и произошел сбой сердечного ритма. Мышечные волокна сердца при фибрилляции трепещут, сокращаются хаотично. Фибрилляция – остановка кровообращения, состояние, которое очень быстро ведет к гибели пациента», — рассказал реаниматолог Дмитрий Мицуков.

На помощь пришел еще один реаниматолог. Пациенту сделали массаж сердца и элекртическую стимуляцию, но данные меры не помогали — сердце мужчины готовилось «замолчать» и категорически отказывалось работать. Красноярца пытались привести в чувства два часа. Специалисты сделали 24 разряда дефибриллятора — каждый по 5 тысяч вольт. Для здорового человека один такой разряд может быть смертельным. 

«Это было похоже на попытки снова и снова завести стартером замерзший мотор автомобиля. Периоды нормального ритма стали удлиняться, но мы все равно не верили, что сможем запустить сердце в ледышку замерзшего человека. Но когда промежуток между ударами дефибриллятора возрос до пяти минут, невероятное стало реальностью», — рассказывает медперсонал. 

После 120 минут реанимационных мероприятий сердце пациента начало биться. Через сутки красноярца экстубировали, и он заговорил. 

Мужчина представился и рассказал свою историю. Владимиру Яковлевичу 55 лет. Он работал на стройке в Солнечном и заснул на холодной земле. Как такое могло произойти, мужчина не помнит. Алкоголь он выпивал только накануне ЧП. 

В краевой больнице пояснили, что пациент практически готов к выписке. Сейчас необходимо найти его паспорт или другие документы. 

Фото: краевая больница 

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