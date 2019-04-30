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Краевой фонд жилищного строительства выдал первую семейную ипотеку с господдержкой на новых условиях

Главная Общество
Красноярск
11:15 30 Апреля 2019
жилье, квартиры, ипотека, недвижимость
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Красноярский краевой фонд жилищного строительства продолжает принимать заявки на участие в обновленной программе «Семейная ипотека с господдержкой». В конце апреля в офисе компании состоялось подписание первого договора, заключенного на новых условиях.

«К нам обратилась молодая семья, желающая рефинансировать свою ипотеку на более выгодных условиях. Специалисты Фонда провели все необходимые консультации и предложили им воспользоваться государственной инициативой. В результате людям удалось понизить процентную ставку с 10,75 до 6 процентов годовых, сэкономив несколько сотен тысяч рублей, что столь важно для молодой семьи»,  рассказала начальник отдела ипотечного кредитования и продаж ККФЖС Анна Лепешонок.

Напомним, с 13 апреля 2019 года условия семейной ипотеки с господдержкой изменились. Теперь льготная ставка – 6 процентов годовых – действует в течение всего срока кредита для тех семей, в которых с 1.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок. Кроме того, у людей появилась возможность рефинансировать ипотеку, по которой ранее уже проводилась реструктуризация.

Требования же по первоначальному взносу остались прежними: семье достаточно иметь 20% собственных средств от стоимости недвижимости, приобретенной у юрлица. Сумма кредита от 500 тысяч до 6 млн рублей, срок – от 3 до 30 лет. Возможно подтверждение дохода справкой по форме Фонда; при этом процентная ставка не вырастет.

Получить консультацию по программе «Семейная ипотека с господдержкой» можно в офисе Красноярского краевого фонда жилищного строительства по адресу ул. 78 Добровольческой бригады, д. 7 и по тел. (391) 291-19-91. 

 Подать онлайн-заявку можно здесь.

Фото: Красноярский краевой фонд жилищного строительства
По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства

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