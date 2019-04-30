30 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Комбинат «Волна» наладил производство фасадных панелей «Виколор» длиной до 3,6 метра

Главная Общество
Красноярск
10:59 30 Апреля 2019
производство, продукция, предприятие, строительство
версия для печати Ico_print

ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») увеличило максимальную длину выпускаемых фасадных панелей с защитно-декоративным покрытием «Виколор» с 2,5 до 3,6 метра.

Под производство модифицированной продукции предприятие адаптировало технологическую линию «Финиш» по нанесению защитно-декоративного покрытия на хризотилцементные плоские листы. Модернизации подвергся главным образом участок нанесения лакокрасочного покрытия. Прежде окрашивание элементов на данном этапе велось исключительно путем распыления краски. Для мелкоразмерных доборных элементов такой метод отделки является оптимальным, однако для длинномеров наиболее эффективным признан лаконалив. В связи с этим на модернизируемом участке смонтировали лаконаливную машину, установили разгонный и тормозной съемные транспортеры, благодаря которым стало возможным окрашивать и мелкие доборные элементы, и удлиненные листы.

Спецзаказы на изготовление декоративных фасадных панелей «Виколор» длиной 3,6 метра предприятие начало принимать в январе и уже выпустило около 3 тыс. листов-длинномеров. Параллельно с выпуском первых партий продукции специалисты продолжают работать над отладкой производственного процесса. К июню обновленный «Финиш» выйдет на проектную мощность. Совокупные затраты на модернизацию линии составят около 450 тыс. рублей.

«До модернизации комбинат нередко вынужденно терял клиентов: приходилось отклонять заказы, поступающие в основном из европейской части России, на производство большеразмерных фасадных плит с защитно-декоративным покрытием. Также уходили конкурентам на исполнение смешанные заявки, в которых наряду с длинномерными требовались наши изделия стандартных габаритов. Теперь возможности предприятия стали шире, и мы рассчитываем на рост интереса крупных клиентов к фасадным панелям «Виколор», – подчеркнул управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

Напомним, что цветные фиброцементные плиты «Виколор» производства комбината «Волна» имеют множество преимуществ: они не поддерживают горение, устойчивы к влаге и воздействию агрессивных факторов внешней среды. Гарантийный срок эксплуатации материала составляет 12 лет.

Фото: ООО «Комбинат «Волна»
По материалам ООО «Комбинат «Волна»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Ледяной» красноярец ожил после 24 высоковольтных разрядов

«Ледяной» красноярец ожил после 24 высоковольтных разрядов

30 Апреля 2019 г.
В больнице это называют сенсацией
Новости Красноярска: Краевой фонд жилищного строительства выдал первую семейную ипотеку с господдержкой на новых условиях

Краевой фонд жилищного строительства выдал первую семейную ипотеку с господдержкой на новых условиях

30 Апреля 2019 г.
С 13 апреля 2019 года условия семейной ипотеки с господдержкой изменились
Новости Красноярска: Перинатальный центр Красноярска получил новые реанимобили

Перинатальный центр Красноярска получил новые реанимобили

30 Апреля 2019 г.
Машины будут перевозить пациентов из близлежащих населенных пунктов
Новости Красноярска: Норильчане смогут улететь в Сочи через Воронеж

Норильчане смогут улететь в Сочи через Воронеж

30 Апреля 2019 г.
Авиакомпания Nordstar открыла полетную программу
Новости Красноярска: Красноярский алюминиевый завод отмечает 55-летие

Красноярский алюминиевый завод отмечает 55-летие

30 Апреля 2019 г.
Первый пусковой комплекс завода был готов к работе в апреле 1964 года
Новости Красноярска: В Красноярске оценили ущерб от пожара на территории «Красмаша»

В Красноярске оценили ущерб от пожара на территории «Красмаша»

30 Апреля 2019 г.
Завод холодильников «Бирюса» будет работать
Новости компаний
26/04
Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае открыт туристический сезон

В Красноярском крае открыт туристический сезон

28 Апреля 2019 г.
Жителям региона необходимо регистрировать группы
Новости Красноярска: Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

29 Апреля 2019 г.
Родители боятся, что виновник может уйти от ответственности
Новости Красноярска: Спасатели завершили работы по тушению пожара на территории «Красмаша»

Спасатели завершили работы по тушению пожара на территории «Красмаша»

28 Апреля 2019 г.
Озвучена основная версия возгорания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356