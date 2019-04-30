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Перинатальный центр Красноярска получил новые реанимобили

Главная Общество
Красноярск
11:00 30 Апреля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Два новых реанимобиля поступили в распоряжение перинатального центра Красноярска. Машины будут перевозить пациентов из близлежащих населенных пунктов, которые находятся на расстоянии до 200 км от краевого центра. 

Спецтехника предназначена для транспортировки беременных женщин, а также младенцев – есть возможность установить кувез. Машины оборудованы аппаратом искусственного дыхания, аппаратами для инфузии растворов и реанимационной капсулой.

Отметим, что в распоряжении врачей реанимационного отделения перинатального центра есть пять реанимобилей. С начала года они перевезли 134 ребенка и 32 женщины, состояние которых было критическим, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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