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Норильчане смогут улететь в Сочи через Воронеж

Главная Общество
Красноярск
10:23 30 Апреля 2019
общество, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители Норильска смогут улететь в Сочи через Воронеж. Авиакомпания Nordstar открыла новую полетную программу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Рейсы по этому направлению выполняются на воздушных судах Boeing 737-800. Вылет из норильского аэропорта осуществляется в 13:45. В Воронеже северяне окажутся в 14:55 по местному времени. Уже через час пассажиров ждет пересадка до Сочи — в 17:55 норильчане будут на юге России. 

«Вылет обратного рейса из Сочи в 18:55, прибытие в Воронеж в 20:55, далее вылет из Воронежа в 21:55 и прибытие в аэропорт «Норильск» в 06:45 следующих суток», — рассказали в авиакомпании. 

Кроме того, пассажиры из Воронежа смогут добраться до близлежащих городов на междугородних автобусах — до Липецка, Курска, Белгорода, Тамбова и Старого Оскола. Оформить стыковку между перелетом и автобусным рейсом можно на этапе покупки авиабилета. 

Отметим, что на направлении «Норильск – Сочи» доступны субсидированные тарифы. Воспользоваться спецтарифом могут люди до 23 лет, старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Субсидированные билеты доступны для инвалидов, а также многодетных семей. 

Фото: Nordstar

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