Красноярский алюминиевый завод отмечает 55-летие

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, отмечает 55-лет со дня выливки первого металла.

Первый пусковой комплекс завода был готов к работе в апреле 1964 года и состоял из корпуса электролиза, литейного отделения, кремниево-преобразовательной подстанции с системой электроснабжения и компрессорной. 29 апреля состоялся пуск первой электролизной ванны, спустя сутки, 30 апреля произведена выливка первого красноярского алюминия.

9 июля 1964 года первую очередь Красноярского алюминиевого завода приняли в эксплуатацию, но строительство предприятия продолжалось: ежегодно вводились в эксплуатацию корпуса электролиза – сегодня их 24, включая корпус производства алюминия высокой чистоты. В 1970 году выдал первую продукцию цех анодной массы.

В 2000 году КрАЗ вошел в РУСАЛ, и на заводе началась эпоха инноваций. Построены «сухие» газоочистки, которые обеспечивают эффективность улавливания газов на уровне более 99%. Выбросы по отдельным показателям снизились в 3 раза. На заводе внедрена технология ЭкоСодерберга, запущен литейный комплекс по производству баночных сплавов, литейный комплекс для выпуска цилиндрических слитков, который не имеет аналогов в России. Сегодня КрАЗ — крупнейшее предприятие, выпускающее 3% мирового алюминия. Штат сотрудников насчитывает 4,2 тысяч человек, а с учетом работников, занятых в подрядных организациях, – 10 тысяч человек.

– КрАЗ – совсем не тот, каким был 50 и даже 30 лет назад, – отметил управляющий директор завода Евгений Курьянов. – Это современное производство, которое соответствует всем требованиям с точки зрения нагрузки на экологию, с точки зрения условий для работников. Сегодня труд рабочего максимально автоматизирован, для выполнения технологических операций используется современная обрабатывающая техника с комфортабельной кабиной и системой кондиционирования. На КрАЗе выпускаются сплавы для космической, автомобильной отрасли, самолетостроения, судостроения, строительной сферы. И это не просто продажа сырья, почти половина выпускаемого алюминия – это готовые высокотехнологичные сплавы, продукция с высокой добавленной стоимостью. В рамках стратегии развития компании РУСАЛ мы продолжим работу по увеличению доли ПДС в общем объеме производства.

Благодаря КрАЗу и компании РУСАЛ в Красноярске реализуются значимые социальные и инфраструктурные проекты: реконструкция площади Революции, сквера Сурикова, обустройство новой тропы в заповеднике «Столбы». Ежегодно в городе проходит экологический марафон «День Енисея», театральный фестиваль «РУСАЛ ФестивAL #Театр», работает проект по озеленению «Сиреневый день», действуют программа поддержки лыжного спорта «На лыжи!», реализуются грантовые программы «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Зеленая волна».

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»