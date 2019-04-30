30 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске оценили ущерб от пожара на территории «Красмаша»

Главная Общество
Красноярск
09:40 30 Апреля 2019
общество, красноярск, завод
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Завод холодильников «Бирюса», находящийся на территории завода «Красмаш», потерпел крупные убытки после пожара. Несмотря на ущерб, предприятие не прекратит работу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгения Афанасьева. 

Конкретные цифры спикер не назвал, однако уточнил, что потери для завода составили около 8% от объема производства. В интернете опубликованы данные за 2017 год. Тогда предприятие выпустило 458,5 тысяч единиц продукции. Для сравнения, огонь на прошлой неделе уничтожил 50 тысяч холодильников. 

«Сотрудники компании в настоящее время находятся в запланированном отпуске, в связи с проведением регламентных работ на производстве. 13 мая выпуск холодильников возобновится в обычном режиме. Отгрузка готовой продукции дилерам осуществляется по графику», — говорится в сообщении на официальном сайте производства. 

Руководство предприятия готовит план по обеспечению технологического процесса, ведет оценку понесенного ущерба и анализ необходимости возможных форм государственной поддержки. Работа займет несколько дней. 

Напомним, 26 апреля на правом берегу Красноярска загорелся склад готовой продукции завода холодильников «Бирюса». Пожару был присвоен самый высокий ранг опасности. Черный дым от горящего цеха красноярцы видели со всех районов города. Главная версия ЧП — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. 

Отмечается, что пожар на складе готовой продукции не затронул производственные цеха предприятия «Бирюса». Готовые холодильники сейчас хранят на трех площадках в черте Красноярска.

Фото: страница главного управления МЧС по Красноярскому краю во «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Норильчане смогут улететь в Сочи через Воронеж

Норильчане смогут улететь в Сочи через Воронеж

30 Апреля 2019 г.
Авиакомпания Nordstar открыла полетную программу
Новости Красноярска: Красноярский алюминиевый завод отмечает 55-летие

Красноярский алюминиевый завод отмечает 55-летие

30 Апреля 2019 г.
Первый пусковой комплекс завода был готов к работе в апреле 1964 года
Новости Красноярска: В микрорайон «Тихие зори» пустят автобус

В микрорайон «Тихие зори» пустят автобус

30 Апреля 2019 г.
Остановку в новом микрорайоне будет делать маршрут №31
Новости Красноярска: Старшеклассник из Сосновоборска выстроил алгоритм для Dota2 и получил 100 тысяч рублей

Старшеклассник из Сосновоборска выстроил алгоритм для Dota2 и получил 100 тысяч рублей

29 Апреля 2019 г.
Артем Михеев постоянно побеждает в олимпиадах и интеллектуальных играх
Новости Красноярска: Алексей Мицик назначен директором по персоналу РУСАЛа

Алексей Мицик назначен директором по персоналу РУСАЛа

29 Апреля 2019 г.
Ранее Алексей Мицик занимал должность директора департамента компенсаций, льгот и организационного развития
Новости Красноярска: На заснеженной Театральной площади тестируют фонтаны

На заснеженной Театральной площади тестируют фонтаны

29 Апреля 2019 г.
Традиционно они начинают работать в начале мая
Новости компаний
26/04
Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском симфоническом оркестре зреет масштабный скандал

В Красноярском симфоническом оркестре зреет масштабный скандал

29 Апреля 2019 г.
Музыканты выступают против главного дирижера Ланде
Новости Красноярска: Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

29 Апреля 2019 г.
Родители боятся, что виновник может уйти от ответственности
Новости Красноярска: Аленичев снова дал странную пресс-конференцию после поражения «Енисея»

Аленичев снова дал странную пресс-конференцию после поражения «Енисея»

29 Апреля 2019 г.
Красноярцы зря хотели победить
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356