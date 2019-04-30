В Красноярске оценили ущерб от пожара на территории «Красмаша»

Завод холодильников «Бирюса», находящийся на территории завода «Красмаш», потерпел крупные убытки после пожара. Несмотря на ущерб, предприятие не прекратит работу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгения Афанасьева.

Конкретные цифры спикер не назвал, однако уточнил, что потери для завода составили около 8% от объема производства. В интернете опубликованы данные за 2017 год. Тогда предприятие выпустило 458,5 тысяч единиц продукции. Для сравнения, огонь на прошлой неделе уничтожил 50 тысяч холодильников.

«Сотрудники компании в настоящее время находятся в запланированном отпуске, в связи с проведением регламентных работ на производстве. 13 мая выпуск холодильников возобновится в обычном режиме. Отгрузка готовой продукции дилерам осуществляется по графику», — говорится в сообщении на официальном сайте производства.

Руководство предприятия готовит план по обеспечению технологического процесса, ведет оценку понесенного ущерба и анализ необходимости возможных форм государственной поддержки. Работа займет несколько дней.

Напомним, 26 апреля на правом берегу Красноярска загорелся склад готовой продукции завода холодильников «Бирюса». Пожару был присвоен самый высокий ранг опасности. Черный дым от горящего цеха красноярцы видели со всех районов города. Главная версия ЧП — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Отмечается, что пожар на складе готовой продукции не затронул производственные цеха предприятия «Бирюса». Готовые холодильники сейчас хранят на трех площадках в черте Красноярска.

Фото: страница главного управления МЧС по Красноярскому краю во «ВКонтакте»