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В микрорайон «Тихие зори» пустят автобус

Главная Общество
Красноярск
09:15 30 Апреля 2019
общество, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В микрорайон «Тихие зори» на правобережье Красноярска запустят автобус №31. В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 1 июня маршрутки будут съезжать с Николаевского моста для остановки в новом жилом массиве. 

Новая схема движения автобуса №31 выглядит следующим образом: ЛДК – ул. Судостроительная – ул. Семафорная – ул. Свердловская – Николаевский мост – мкрн Тихие Зори – Николаевский мост – Николаевский проспект – ул. Михаила Годенко – пр. Свободный – СФУ – Академия биатлона.

Интервал движения автобусов в часы пик составит 11 минут. Маршрут будут обслуживать 10 единиц транспорта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что сейчас в новом микрорайоне у «Платинум Арены» не останавливается ни один автобус. Зато к Универсиаде там была построена платформа «Городской электрички». 

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