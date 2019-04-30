В микрорайон «Тихие зори» пустят автобус

В микрорайон «Тихие зори» на правобережье Красноярска запустят автобус №31. В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 1 июня маршрутки будут съезжать с Николаевского моста для остановки в новом жилом массиве.

Новая схема движения автобуса №31 выглядит следующим образом: ЛДК – ул. Судостроительная – ул. Семафорная – ул. Свердловская – Николаевский мост – мкрн Тихие Зори – Николаевский мост – Николаевский проспект – ул. Михаила Годенко – пр. Свободный – СФУ – Академия биатлона.

Интервал движения автобусов в часы пик составит 11 минут. Маршрут будут обслуживать 10 единиц транспорта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что сейчас в новом микрорайоне у «Платинум Арены» не останавливается ни один автобус. Зато к Универсиаде там была построена платформа «Городской электрички».