Александр Граматунов: «Мы развиваемся вместе с предпринимателями»

Перечень механизмов государственной поддержки предпринимательства постоянно расширяется: льготное финансирование, содействие в выходе на зарубежные рынки, помощь в разработке собственных брендов, продвижение сибирских товаров, сертификация продукции, повышение компетенции, обучение сотрудников. Однако на сегодняшний день предпринимательское сообщество не до конца использует имеющиеся возможности. В этом уверен генеральный директор регионального Агентства развития бизнеса Александр Граматунов. Sibnovosti.ru поговорили с руководителем и выяснили, на какую помощь от государства сегодня могут рассчитывать опытные и начинающие бизнесмены.

Встреча с гендиректором АРБ состоялась в знаковом месте – кафе итальянского мороженого «Cremeria «A.RÓMA» в центре Красноярска. Владельцы маленького заведения в итальянском стиле как раз ­начинали свое дело «под крылом» Агентства. Удачный старт и правильный подход к делу привели владельцев к хорошему результату.

Первая «десятка»

В этом году Агентство развития бизнеса Красноярского края отмечает десятилетний юбилей. Александр Граматунов рассказал, каких успехов удалось добиться за этот срок:

«В названии агентства ключевое слово «развитие», и мы развиваемся вместе с предпринимателями. Изначально агентство могло предложить предпринимателям очень ограниченный перечень услуг – займы до 1 млн рублей сроком до 1 года, поручительства по банковским кредитам, и несколько образовательных курсов. Сейчас мы разрослись до инфраструктурной корпорации, сильно нарастили объемы по предоставлению финансовых услуг. Увеличили сумму займа до 3 млн рублей, а срок – до 3 лет. В настоящий момент готовим изменения в положение о предоставлении микрозаймов – будем выдавать займы до 5 млн. При этом процентная ставка годами остаётся неизменной. В линейке наших финансовых продуктов появился очень привлекательный заём «Сельский», рассчитанный исключительно на сельских предпринимателей. Наши клиенты чаще стали пользоваться нашими поручительствами по банковским кредитам. Это свидетельствует о том, что бизнес в крае растет, а микрозаймов становится недостаточно. На сегодняшний день агентство сотрудничает с 19-ю банками. Размер поручительства в отношении одного заёмщика может достигать 50% от суммы кредита, в денежном эквиваленте – до 25 млн рублей. Предприниматели, однажды обратившись в агентство, приходят к нам снова».

Какие изменения произошли за десять лет?

Сейчас предприниматель может воспользоваться большим набором услуг, начиная от обучения и составления бизнес-плана, заканчивая маркетинговыми исследованиями зарубежных рынков и сопровождением внешнеторговых контрактов. Около 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку агентства, в экономику региона было вложено порядка 8,5 млрд рублей. Это деньги микрозаймов, коммерческих кредитов, которые смогли привлечь предприниматели при поручительстве агентства. На базе агентства работают: Региональные центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Проектный офис. Стоит отметить, что наш Центр поддержки экспорта входит в десятку лучших в стране, по оценке РЭЦ.

В этом году на базе агентства будет реализован масштабный федеральный проект Центр «Мой бизнес», который потребует от нас максимальной концентрации всех имеющихся ресурсов. Также, начиная с этого года, на Агентство развития бизнеса возложены функции единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Курс на экспорт

Какие товары сегодня отправляются из Красноярского края в Китай?

Чистая питьевая вода, алкогольная продукция, кондитерские изделия. Товары пользуются большим спросом у жителей Поднебесной. В Дацине успешно работает оптовый магазин красноярских товаров. В прошлом году мы зарегистрировали совместную российско-китайскую экспортно-импортную компанию, задача которой продвигать товары красноярских производителей на китайском рынке. Мы нашли надежного партнера в лице китайской госкомпании – она стала соучредителем совместного предприятия. Теперь мы вместе помогаем бизнесменам преодолеть все трудности, связанные с экспортом продукции: сертификация, регистрация товарных знаков, перевод этикеток, прохождение строгого ветеринарного контроля.

Как еще Центр поддержки экспорта помогает предпринимателям из Красноярского края?

Центр поддержки экспорта работает на базе Агентства развития бизнеса с середины 2013 года. За 5,5 лет поддержку получили сотни компаний малого и среднего бизнеса, ориентированных на несырьевой экспорт. Только в прошлом году предприниматели при содействии ЦПЭ заключили более полусотни внешнеторговых контрактов на сумму 423 млн рублей. Товары и услуги местных предпринимателей экспортируются в Чехию, Австрию, Испанию, Швейцарию, Бельгию, Японию, Казахстан, Белоруссию, Германию.

В этом году запланированы бизнес-миссии в Чехию, Польшу и Германию.

Традиционными партнерами для красноярского бизнеса являются Казахстан и Узбекистан. У многих предпринимателей уже налажены сбытовые цепочки с этими странами. Я убежден, что везде можно найти свою нишу, нужно только поискать. Для того чтобы начать экспортировать, можно обратиться к нам в Центр поддержки экспорта.

Ну, а если человек только задумывается об открытии собственного дела, ему просто необходимо прийти в наш Региональный центр поддержки предпринимательства. У нас разработана специальная программа для начинающих предпринимателей – от обучения до составления бизнес-плана.

Какие услуги агентства наиболее востребованы среди красноярских предпринимателей?

Если говорить о нефинансовых мерах поддержки, то сегодня очень востребована помощь в разработке бизнес-планов. Многие красноярцы приходят к нам с идеей, но до реализации им еще далеко. Кроме того, мы начали оказывать поддержку в части сертификации продукции и услуг. Например, в прошлом году в преддверии зимней Универсиады-2019 АРБ совместно с агентством по туризму провело сертификацию отелей с присвоением им различных категорий звездности. В этом году работа будет продолжена в части спортивных сооружений.

Также предприниматели оценили возможность в части компенсации затрат на выставочно-ярмарочную деятельность. На сегодняшний день агентство в состоянии оплатить выставочную площадь, аренду, оформление стенда, регистрационный взнос на практически на любой региональной или международной выставке в России и за рубежом, включая страны Европы и США.

Хочу отметить ещё одно направление, совсем новое, но, думаю, ему суждено быть очень востребованным. Это компенсация затрат для компаний-экспортёров, связанных с ведением аккаунта на международной торговой электронной площадке Alibaba.com.

Включается ли малый и средний бизнес в реализацию большого инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»?

«Енисейская Сибирь» важна для субъектов малого и среднего бизнеса. Агентство готовит предпринимателей к реализации инвестиционного проекта, мы оказываем финансовые услуги и организуем обучающие программы. Красноярские бизнесмены должны стать эффективными поставщиками для крупных корпораций, задействованных при реализации проектов «Енисейской Сибири». Задача для всего региона и инфраструктуры поддержки бизнеса – вовлечь предпринимателей в этот проект.

Как АРБ будет отмечать День предпринимателя?

Мы запланировали интересное мероприятие в МВДЦ «Сибирь» 24 мая, в канун Дня предпринимателя для владельцев бизнеса, сотрудников компаний малого и среднего бизнеса и для всех, кто только задумывается об открытии собственного дела. Пожалуй, это первое столь масштабное событие, приуроченное к этому дню.

Начиная с 9 утра, и до позднего вечера будут идти семинары, мастер-классы, тренинги, ВЭД-конференция. Специально для этого в Красноярск приедут ведущие эксперты из бюро спикеров Игоря Манна. Мы привлекаем и красноярских специалистов в различных отраслях. Помимо обучающей составляющей большое внимание мы уделим общению, нетворкингу. В вечерней программе запланировано мероприятие под названием «Секреты успеха» - это своего рода бизнес-сториз от московских и красноярских предпринимателей, добившихся успеха в своём деле. Подробную информацию о событии можно найти на нашем сайте, там же зарегистрироваться. От имени Агентства развития бизнеса и от себя лично приглашаю предпринимателей на наш общий праздник!

Фото: Агентство развития бизнеса Красноярского края