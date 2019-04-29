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Алексей Мицик назначен директором по персоналу РУСАЛа

Главная Общество
Красноярск
16:16 29 Апреля 2019
назначение, должность, предприятие, руководитель, металлургия
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РУСАЛ объявляет о назначении Алексея Мицика директором по персоналу компании.

Ранее Алексей Мицик, который работает в РУСАЛе более 6 лет, занимал должность директора департамента компенсаций, льгот и организационного развития дирекции по персоналу, находясь в кадровом резерве компании. В этой должности он руководил разработкой и внедрением систем мотивации и социального обеспечения работников компании, блоком организационного планирования и повышения эффективности процессов управления персоналом, обеспечивал взаимодействие компании с профсоюзами в рамках социального партнерства, координировал деятельность Медицинского центра РУСАЛа.

Ранее занимавшая должность директора по персоналу РУСАЛа Наталия Бекетова, выполнив поставленные перед ней задачи, приняла решение покинуть компанию. За время работы Н. Бекетовой в компании была проделана масштабная работа по расширению работы с профильными высшими и средними учебными заведениями, запущена уникальная программа по формированию внешнего кадрового резерва «Новое поколение», благодаря которой более 400 перспективных выпускников со всей страны смогли начать свою карьеру в РУСАЛе, а также открылись базовые кафедры крупнейших сибирских вузов на ключевых производственных площадках, что позволило вести подготовку высококвалифицированных металлургов для предприятий компании и обеспечить возможности для их дальнейшего карьерного роста.

«Руководство выражает искреннюю благодарность Наталии Бекетовой и желает ей успехов в дальнейшей карьере. На текущем этапе перед Алексеем Мициком поставлена задача по формированию и реализации актуализированной стратегии развития кадрового потенциала компании в соответствии с ключевыми задачами бизнеса. Уверен, что его глубокое знание компании, сильные профессиональные компетенции, опыт управления сложными проектами позволят не только успешно продолжить уже начатые программы, но и обеспечить комплексное внедрение новых инструментов и программ развития персонала, направленных на  системный  рост эффективности всех бизнес-процессов», - отметил генеральный директор компании Евгений Никитин.

Биографическая справка:

Алексей Мицик в 2001 году окончил Московский Институт Стали и Сплавов, специализируясь по двум направлениям: «Техническая физика» и «Материалы и компоненты твердотельной электроники», в 2004 году получил диплом Ижевского Государственного Технологического Университета по специальности «Экономика и управление на предприятии». Имеет большой опыт руководящей работы в компаниях различных отраслей, включая аудит и консалтинг, нефтедобывающую и химическую промышленности.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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