Старшеклассник из Сосновоборска выстроил алгоритм для Dota2 и получил 100 тысяч рублей

Ученик десятого класса сосновоборской гимназии №1 Артем Михеев стал победителем хакатона по машинному обучению «Академии искусственного интеллекта». Он выстроил специальный алгоритм для компьютерной игры Dota2 и выиграл 100 тысяч рублей. Соревнования для школьников 7–11 классов прошли в Москве. О проекте рассказали представители благотворительного фонда «Вклад в будущее».

Артем Михеев сначала прошел первый этап на сайте академии. Он вышел в финал вместе с сотней одаренных школьников. Всем финалистам предложили построить алгоритм для определения опытности игрока в популярной компьютерной игре Dota2 по статистике матчей. Парень из Сосновоборска оказался в числе победителей. Помимо денежной премии, он получил возможность пройти обучение в летней школе Физтех-лицея.

Учителя гордятся достижениями Артема Михеева. Он постоянно участвует в различных олимпиадах и интеллектуальных играх. В этом году парень выиграл школьный и муниципальный этапы всероссийских олимпиад по английскому языку, информатике, физике. Победил в региональном этапе по английскому.