На заснеженной Театральной площади тестируют фонтаны

В Красноярске начали тестировать фонтаны — водные сооружения впервые после зимы подключили на Театральной площади, сообщают Sibnovosti.ru.

Несмотря на выпавший снег, городские власти вовсю готовятся к предстоящему летнему сезону. Традиционно фонтаны начинают работать в полную силу в начале мая. В 2018-м году их подключили 8 числа. Когда сооружения введут в эксплуатацию в этом году, в мэрии пока держат в секрете. Об этом журналистам пообещали рассказать завтра, во время презентации программы Дня Победы.

Напомним, главный красноярский фонтан на Театральной площади в прошлом году закрывали на ремонт. Объект решили привести в порядок, так как его механизмы износились и требовали срочного обновления.