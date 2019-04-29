29 апреля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске могут закрыть въезд с набережной на Коммунальный мост

Главная Общество
Красноярск
15:27 29 Апреля 2019
общество, правила
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске могут закрыть для автомобилистов въезд с ул. Дубровинского на Коммунальный мост. Об этом журналистам сообщил глава красноярского отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов.

По словам спикера, такую меру хотят ввести для оптимизации движения. В администрации города надеются, что это приведет к снижению количества заторов на центральной переправе. Водители при въезде на Коммунальный мост с набережной создают пробки, перестраиваясь с крайней правой автобусной полосы. 

«В администрации видят, что так лучше «поедет» мост и подъезды к нему по ул. Вейнбаума», — сказал Фролов. 

Когда именно новые правила вступят в силу, журналистам не сообщили. Совещание по этому вопросу пройдет в середине мая. 

Еще одно изменение коснется направления одностороннего движения по улице Сурикова — от Карла Маркса в сторону Дубровинского. Теперь красноярцы смогут проехать из центра города в сторону набережной. 

В Красноярске могут закрыть въезд с набережной на Коммунальный мост

Фото: Егор Фролов

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На заснеженной Театральной площади тестируют фонтаны

На заснеженной Театральной площади тестируют фонтаны

29 Апреля 2019 г.
Традиционно они начинают работать в начале мая
Новости Красноярска: Школьница из «немецкой» гимназии отличилась на всероссийской олимпиаде

Школьница из «немецкой» гимназии отличилась на всероссийской олимпиаде

29 Апреля 2019 г.
Теперь ученица может поступить в любой вуз страны без сдачи экзамена
Новости Красноярска: Перед майскими праздниками билеты в купе красноярцам продают со скидкой

Перед майскими праздниками билеты в купе красноярцам продают со скидкой

29 Апреля 2019 г.
Публикуем направления с дисконтом
Новости Красноярска: Из-за репетиции парада Победы в Красноярске перекроют дороги

Из-за репетиции парада Победы в Красноярске перекроют дороги

29 Апреля 2019 г.
Перекрывать дорогу в районе площади Революции будут с 18:00 до 22:30
Новости Красноярска: В «Единой России» запустили сайт «Диктанта Победы»

В «Единой России» запустили сайт «Диктанта Победы»

29 Апреля 2019 г.
Начал работу официальный портал всероссийской патриотической акции «Диктант Победы»
Новости Красноярска: На красноярском алюминиевом заводе произошло возгорание

На красноярском алюминиевом заводе произошло возгорание

29 Апреля 2019 г.
Никто не пострадал
Новости компаний
26/04
Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии
25/04
Трое студентов СибГУ им. М.Ф. Решетнева стали обладателями грантов «УМНИКа»
24/04
Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка
24/04
Дальневосточный банк провел бизнес-завтрак для предприятий малого и среднего бизнеса Красноярского края
23/04
Райффайзенбанк запускает программу расширенного рефинансирования под залог недвижимости
19/04
Сети «Красноярскэнерго» выдержали напор стихии
19/04
Высокая оценка результатов работы «Роснефти» Руководством страны
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы испугались пожара на «Красмаше»

Красноярцы испугались пожара на «Красмаше»

26 Апреля 2019 г.
Черный дым виден со всех точек города
Новости Красноярска: Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

29 Апреля 2019 г.
Родители боятся, что виновник может уйти от ответственности
Новости Красноярска: Красноярец занял у бизнесменов 10 млн рублей и пропал

Красноярец занял у бизнесменов 10 млн рублей и пропал

25 Апреля 2019 г.
Полиция смогла найти предполагаемого мошенника
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356