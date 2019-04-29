В Красноярске могут закрыть въезд с набережной на Коммунальный мост

В Красноярске могут закрыть для автомобилистов въезд с ул. Дубровинского на Коммунальный мост. Об этом журналистам сообщил глава красноярского отделения Федерации автовладельцев России Егор Фролов.

По словам спикера, такую меру хотят ввести для оптимизации движения. В администрации города надеются, что это приведет к снижению количества заторов на центральной переправе. Водители при въезде на Коммунальный мост с набережной создают пробки, перестраиваясь с крайней правой автобусной полосы.

«В администрации видят, что так лучше «поедет» мост и подъезды к нему по ул. Вейнбаума», — сказал Фролов.

Когда именно новые правила вступят в силу, журналистам не сообщили. Совещание по этому вопросу пройдет в середине мая.

Еще одно изменение коснется направления одностороннего движения по улице Сурикова — от Карла Маркса в сторону Дубровинского. Теперь красноярцы смогут проехать из центра города в сторону набережной.

Фото: Егор Фролов