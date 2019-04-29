Школьница из «немецкой» гимназии отличилась на всероссийской олимпиаде

Школьница из красноярской гимназии №6 с углубленным изучением немецкого языка Софья Чернякова стала призером всероссийской олимпиады. Теперь ученица может поступить в любой вуз страны без сдачи экзамена по иностранному языку.

Всего в интеллектуальном состязании приняли участие более 190 школьников из 61 региона страны. Всем участникам олимпиады в Москве нужно было пройти два этапа — письменный и устный.

«Команду Красноярского края представляли Дмитрий Головин (школа № 145 г.Красноярск), Софья Чернякова (гимназия № 6 г. Красноярск), Макс Гагельганц (гимназия № 6 г. Красноярск) и Феликс Эхарти (гимназия № 13 "Академ" г. Красноярск)», — говорится в сообщении.

Отметим, что гимназия №6 с 1993 года готовит учеников к сдаче международного экзамена по немецкому языку по углубленной программе. Старшеклассники постоянно занимают призовые места во всероссийских олимпиадах.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Красноярский край оказался вторым в СФО по количеству умных школьников. Ученики из краевых образовательных учреждений завоевали больше всего медалей на олимпиаде по химии — 20 наград, по биологии — 11, математике — 8, физике — 5 и информатике — 4.