Перед майскими праздниками билеты в купе красноярцам продают со скидкой

Красноярцы смогут купить билеты в купейные вагоны со скидкой. Дисконт до 60% будет действовать в поездах в преддверии майских праздников.

В пресс-службе Красноярской железной дороги сообщили, что скидка действует на нескольких поездах, отправлением 29 и 30 апреля.

Так, красноярцы смогут сэкономить при покупке билетов на верхние места вагонов купе поездов дальнего следования №124 «Абакан-Красноярск», №105 «Красноярск – Новосибирск» и №124 «Красноярск – Абакан», которые отправляются 29 апреля.

Также скидкой могут воспользоваться пассажиры поездов №113 «Абакан – Новосибирск», №124 «Абакан – Красноярск» отправлением 30 апреля, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Купить билеты со скидками можно в кассах ЖД вокзалов и агентств, а также онлайн.

Фото: КрасЖД