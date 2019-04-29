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В «Единой России» запустили сайт «Диктанта Победы»

Главная Общество
Красноярск
12:35 29 Апреля 2019
сайт, победа, день, работа, партии, диктант
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Начал работу официальный портал всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», которая пройдет 7 мая по инициативе партпроекта «Единой России» «Историческая память». Об этом рассказал координатор партпроекта, депутат Государственной думы Александр Хинштейн на встрече с юнармейцами и кадетами Самарского кадетского корпуса МВД России.

Как подчеркнул Хинштейн, сайт содержит полную информацию об акции, порядке и площадках ее проведения.

«На диктантпобеды.рф каждый сможет найти адрес ближайшей региональной площадки «Диктанта Победы». Кроме того, на сайте представлены положение о проведении нашего диктанта, состав организационного комитета и другие полезные материалы. По окончании диктанта на сайте будет опубликован онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги «Диктанта Победы» появятся на сайте в День России», – объяснил парламентарий, отметив, что в день проведения акции на сайте будет организована прямая видеотрансляция с центральной площадки в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Старт работе сайта дал Герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин, удостоенный высшего звания за участие в боях при освобождении Берлина.

«Расчеты танка Т–34, в котором он проходил службу, в конце апреля 1945 года своей огневой поддержкой обеспечивали водружение красного знамени над рейхстагом. Поэтому участие Владимира Ивановича в акции особенно почетно», – отметил Хинштейн.

Координатор партпроекта выразил надежду на то, что по завершении «Диктанта Победы» сайт продолжит свою работу.

«Мы рассчитываем, что после 12 июня сайт не закончит свою работу, потому что задались целью провести «Диктант Победы» в следующем году, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы, но уже с большим масштабом и размахом. Поэтому наличие такого сайта для нас важно и нужно», – добавил депутат Госдумы.

Для того чтобы поддерживать интерес участников акции, на сайте будут публиковаться интересные новости и новые тесты. «Мы планируем регулярно обновлять новости как о самой акции, так и о других событиях в сфере военно-патриотической работы, а также размещать тесты и викторины на знание истории Великой Отечественной войны, в том числе конкретных военных операций», – резюмировал Хинштейн.

Добавим, в Красноярском крае в рамках акции будет открыто 14 площадок –  одна в Красноярске и 13 в городах края. На площадке Диктант можно написать только по пригласительным билетам.  Остальным желающим предлагается принять участие в онлайн-тесте на сайте диктантпобеды.рф, где 7 мая все жители Красноярского края смогут проверить себя на знание истории Великой Отечественной Войны.

По материалам «Единой России»

В статье упоминаются:
Организации: «Единая Россия»
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