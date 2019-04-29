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Из-за репетиции парада Победы в Красноярске перекроют дороги

Главная Общество
Красноярск
12:39 29 Апреля 2019
общество, красноярск, перекрытия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Из-за репетиции праздничного шествия ко Дню Победы в центре Красноярска ограничат движение. В мэрии предупредили, что перекрытия запланированы на 29 апреля и 7 мая с 18:00 до 22:30.

Проезд для автомобилей закроют на участке ул. Карла Маркса от ул. Робеспьера до ул. Диктатуры Пролетариата, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кроме того, машины не смогут двигаться по проезду вдоль здания краевой библиотеки, а также вдоль здания РЖД. Закроют движение по ул. Декабристов от пр. Мира до ул. Бограда, а также по ул. Горького от пр. Мира до ул. Карла Маркса и по ул. Дзержинского от пр. Мира до ул. Урицкого. 

Помимо этого, накануне репетиций запрещена стоянка на этих участках, а также закрыт въезд на парковку на площади Революции. Самая большая парковка в центре города не будет работать в понедельник, 29 апреля, до 22:30 и с 20:00 6 мая до 22:30 7 мая.

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