На красноярском алюминиевом заводе произошло возгорание

На алюминиевом заводе в Красноярске сегодня, 29 апреля, произошло возгорание трансформатора, сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе предприятия.

«Произошло внутреннее повреждение трансформаторного агрегата №107 на кремниево-преобразовательной подстанции. Технологический процесс не нарушался, в результате ЧП никто не пострадал», — пояснили представители завода.

По данным МЧС, вызов был зафиксирован сегодня утром. В 8:13 пожар на площади 130 кв. метров ликвидирован. Сейчас завод работает в прежнем режиме.

«На тушение пожара от МЧС России привлекались 38 человек, 15 единиц техники», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля на правом берегу Красноярска загорелся склад готовой продукции завода холодильников «Бирюса». Пожару был присвоен повышенный ранг опасности – четвертый. Черный дым от горящего цеха красноярцы видели со всех районов города. Одна из приоритетных версий ЧП — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Спасатели больше суток боролись с огнем, полностью ликвидировать возгорание удалось утром 28 апреля. Огонь уничтожил более 50 тысяч холодильников.