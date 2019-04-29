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Семья погибшей в ДТП 11-летней красноярки ищет свидетелей аварии

Главная Общество
Красноярск
11:19 29 Апреля 2019
общество, красноярск, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Красноярска Роман Забродин попросил у водителей помощи — мужчина ищет свидетелей ДТП, в котором погибла его 11-летняя дочь. Авария произошла 29 июля 2018 года на трассе «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск» в Кемеровской области. 

По словам мужчины, семья ехала с отдыха на Алтае на автомобиле Skoda Octavia. В этот момент им на встречу выехала иномарка Mitsubishi Lancer. 

«Удар пришелся по месту, где сидела София и был такой страшной силы, что не спасло ни детское сиденье, ни ремень безопасности», — рассказал Роман Забродин. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако семья погибшей девочки опасается, что истинный виновник аварии может уйти от ответственности. По словам мужчины, думать так его заставляют определенные факторы — частая смена следователей, отсутствие экспертизы по предоставленной в органы видеозаписи и неустановленная до конца вина водителя Mitsubishi Lancer. 

«Мы просим откликнуться водителя, чудом избежавшего столкновения с вылетевшим автомобилем, а также других очевидцев ДТП. Нам необходимо установить истину, чтобы виновный не ушел от ответственности», — пояснил Роман Забродин. 

Фото: Роман Забродин / facebook

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