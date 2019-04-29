Преподаватель информатики из Ачинска стал лучшим учителем Красноярского края

Преподаватель информатики из ачинской школы №6 Алексей Потемкин стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года-2019». Мужчина выиграл сертификат на 100 тысяч рублей, сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе министерства образования Красноярского края.

В этом году участие в первом этапе приняли 85 победителей муниципальных этапов. В финал вышли 20 человек. Для учителей придумали оригинальные интеллектуальные задания — дебаты, коммуникативные «бои», написание эссе, командная работа soft skills, а также презентация собственных проектов.

«В финальных испытаниях педагогам предстояло провести мастер-класс по преподаванию своего предмета, урок с детьми, а также принять участие в дискуссионной площадке», — рассказали в министерстве.

По итогам испытаний комиссия определила девять лучших учителей, которые получили дипломы и премии в размере 60 тысяч рублей.

«Мне посчастливилось провести чудесное время с мастерами своего дела, которые зажигают нашу систему образования. И то, что произошло за эти пять дней, – для всех нас стало настоящим праздником. Я благодарен коллегам, родным, друзьям, всем, кто болел за меня и поддерживал. Сегодня нет победителей и проигравших. Все мы стали одной большой семьей и это очень здорово. Спасибо организаторам за возможность проявить себя», – сказал победитель Алексей Потемкин.

Теперь преподаватель информатики представит Красноярский край в финале конкурса «Учитель года России».