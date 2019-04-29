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В Красноярске вводятся новые «выделенки» для автобусов

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Красноярск
09:55 29 Апреля 2019
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске вводятся изменения при движении по выделенным полосам. Так, с 29 апреля на специальный режим работы переведены «выделенки» на ул. Тотмина и на ул. Калинина от путепровода «Бугач» до автотранспортного кольца. По ним автомобилистам нельзя двигаться в будние дни — с понедельника по четверг. В пятницу, выходные и праздничные дни проезд для автомобилей на этих участках открыт, и водители могут не бояться штрафов, сообщили в мэрии.

Кроме того, с 1 мая дополнительные выделенные полосы введут на ул. Красной Армии от ул. Корнеева до ул. Пушкина и на ул. Копылова от Ладо Кецховели до ул. Корнеева. 

Ранее в Красноярске отменили выделенные полосы на участке ул. Авиаторов от ул. Молокова до ул. Октябрьская в обоих направления, а также на ул. Годенко — от пр. Свободный до ул. Кравченко. 

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