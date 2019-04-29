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На неделе в Красноярск придет 20-градусная жара

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Красноярск
08:35 29 Апреля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики прогнозируют кратковременное потепление в Красноярске. В понедельник, 29 апреля, в городе будет ветрено, порывы достигнут 12-18 м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС. Сегодня воздух прогреется до +12…+14°С. Будет облачно с прояснениями, утром и днем снег. 

Во вторник, 30 апреля, ночью термометры покажут +8°С, а в светлое время суток метеорологи обещают красноярцам 20-градусную жару. По данным Гидрометцентра, завтра будет облачно, без осадков.

С середины недели температура начнет понижаться. В среду, 1 мая, ночью похолодает до +7°С, днем потеплеет до +12°С, возможны незначительные осадки. 

В четверг, 2 мая, ночью термометры покажут -3°С, днем будет около +8°С. В пятницу, 3 мая обещают до +11°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, к субботе дневные температуры поднимутся до +16°С.

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