На неделе в Красноярск придет 20-градусная жара

Синоптики прогнозируют кратковременное потепление в Красноярске. В понедельник, 29 апреля, в городе будет ветрено, порывы достигнут 12-18 м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС. Сегодня воздух прогреется до +12…+14°С. Будет облачно с прояснениями, утром и днем снег.

Во вторник, 30 апреля, ночью термометры покажут +8°С, а в светлое время суток метеорологи обещают красноярцам 20-градусную жару. По данным Гидрометцентра, завтра будет облачно, без осадков.

С середины недели температура начнет понижаться. В среду, 1 мая, ночью похолодает до +7°С, днем потеплеет до +12°С, возможны незначительные осадки.

В четверг, 2 мая, ночью термометры покажут -3°С, днем будет около +8°С. В пятницу, 3 мая обещают до +11°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, к субботе дневные температуры поднимутся до +16°С.