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Спасатели завершили работы по тушению пожара на территории «Красмаша»

Главная Общество
Красноярск
11:36 28 Апреля 2019
общество, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сегодня, 28 апреля, сотрудники МЧС полностью завершили работы по ликвидации пожара и разбору конструкций на территории «Красмаша». В пятницу там загорелся склад готовой продукции красноярского завода холодильников «Бирюса».

«В 09:31 28 апреля полная ликвидация возгорания. На тушение привлекались 94 человека, 26 единиц техники», — говорится в сводках.

Одна из приоритетных версий ЧП — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, 26 апреля в производственном здании по пр. Красноярский рабочий, 29 произошло загорание кровли. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности – четвертый. Черный дым от горящего цеха красноярцы видели со всех районов города. 

На складе находилось около 50 тысяч холодильников фирмы «Бирюса». У здания частично обрушилась крыша, однако в МЧС отмечали, что угрозы распространения огня на другие объекты не было. 

Власти Красноярского края обсудят вопросы, связанные с оказанием помощи по восстановлению завода холодильников. 

Отмечается, что пожар на складе готовой продукции не затронул производственные цеха предприятия «Бирюса». 

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