Спасатели завершили работы по тушению пожара на территории «Красмаша»

Сегодня, 28 апреля, сотрудники МЧС полностью завершили работы по ликвидации пожара и разбору конструкций на территории «Красмаша». В пятницу там загорелся склад готовой продукции красноярского завода холодильников «Бирюса».

«В 09:31 28 апреля полная ликвидация возгорания. На тушение привлекались 94 человека, 26 единиц техники», — говорится в сводках.

Одна из приоритетных версий ЧП — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, 26 апреля в производственном здании по пр. Красноярский рабочий, 29 произошло загорание кровли. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности – четвертый. Черный дым от горящего цеха красноярцы видели со всех районов города.

На складе находилось около 50 тысяч холодильников фирмы «Бирюса». У здания частично обрушилась крыша, однако в МЧС отмечали, что угрозы распространения огня на другие объекты не было.

Власти Красноярского края обсудят вопросы, связанные с оказанием помощи по восстановлению завода холодильников.

Отмечается, что пожар на складе готовой продукции не затронул производственные цеха предприятия «Бирюса».