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Умер младший брат погибшего генерала Лебедя

Главная Общество
Красноярск
10:02 28 Апреля 2019
общество, красноярск, хакасия
Автор: Sibnovosti.ru
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27 апреля скончался бывший глава Хакасии, младший брат генерала Александра Лебедя — Алексей Лебедь. Об этом говорится на официальном сайте правительства республики.

«Он был яркой, харизматичной личностью. Кадровый военный, профессиональный политик в жизни был искренним, добродушным и интеллектуальным человеком. Он руководил республикой Хакасией 12 лет в непростые времена для нашего региона. Для всех нас он останется примером целеустремленности и серьезного отношения к делу», — говорится на сайте. 

Алексею Лебедю было 64 года. Местные СМИ сообщают, что он умер в одной из столичных клиник от внутреннего кровоизлияния в мозг. 

Напомним, он возглавлял Хакасию с 1997 по 2009 год. С 2009 по 2011 являлся депутатом Госдумы. Его брат Александр Лебедь был губернатором Красноярского края. 28 апреля 2002 года он погиб при крушении вертолета. 

Фото: сайт правительства Хакасии

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