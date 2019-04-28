Умер младший брат погибшего генерала Лебедя

27 апреля скончался бывший глава Хакасии, младший брат генерала Александра Лебедя — Алексей Лебедь. Об этом говорится на официальном сайте правительства республики.

«Он был яркой, харизматичной личностью. Кадровый военный, профессиональный политик в жизни был искренним, добродушным и интеллектуальным человеком. Он руководил республикой Хакасией 12 лет в непростые времена для нашего региона. Для всех нас он останется примером целеустремленности и серьезного отношения к делу», — говорится на сайте.

Алексею Лебедю было 64 года. Местные СМИ сообщают, что он умер в одной из столичных клиник от внутреннего кровоизлияния в мозг.

Напомним, он возглавлял Хакасию с 1997 по 2009 год. С 2009 по 2011 являлся депутатом Госдумы. Его брат Александр Лебедь был губернатором Красноярского края. 28 апреля 2002 года он погиб при крушении вертолета.

Фото: сайт правительства Хакасии