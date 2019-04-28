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Православные красноярцы празднуют Пасху

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Красноярск
08:59 28 Апреля 2019
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 28 апреля, православные верующие отмечают свой самый важный праздник — Светлое Христово Воскресенье или Пасху.

Минувшей ночью митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавил богослужения в храме Рождества Христова: полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. По традиции на службе присутствовали сотни красноярцев. 

«Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» вокруг храма Рождества Христова был совершен крестный ход. За Пасхальной заутреней митрополит прочитал Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху», — рассказали в пресс-службе красноярской епархии. 

Пасха или Воскресение Христово — важнейший праздник богослужебного года. 

Фото: красноярская епархия

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