Открытое горение на площадке «Красмаша» удалось ликвидировать сегодня утром

Сегодня утром было ликвидировано открытое горение на складе готовой продукции красноярского завода холодильников «Бирюса». Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги операции по тушению одного из самых крупных пожаров за последние годы в Красноярске подведи в главном управлении МЧС по региону. Как рассказал начальник ведомства Игорь Лисин, возгорание на площадке «Красмаша» было зафиксировано накануне в 19:53. В 22:11 возгорание удалось локализовать, а в 8:17 27 апреля ликвидировать открытое горение.

Как сообщали Sibnovosti.ru, пожару был присвоен предпоследний ранг опасности – четвертый. Кровля цеха горела на площади около 5 тыс. кв. м.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, для того, чтобы победить огонь, пришлось использовать 30 единиц техники. В тушении пожара приняло участие более 80 человек.

«Превышений допустимых норм ПДК вредных веществ не зафиксировано. Жителям Красноярска и Березовского района ничего не угрожало и не угрожает сейчас. Ни одного обращения от граждан из-за неудобств, связанных с запахом дыма, в службу «112» не поступало», - заявил, в свою очередь, руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона Александр Эйдемиллер.

Сегодня работа на месте пожара не закончилась. До вечера будет идти разбор пострадавших конструкций.

Фото: страница главного управления МЧС по Красноярскому краю в соцсети «ВКонтакте»