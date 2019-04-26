Пожару на «Красмаше» присвоили повышенный уровень сложности

Пожару на заводе «Красмаш» присвоили повышенный уровень сложности. Сейчас на месте работают десятки сотрудников МЧС, однако потушить пламя пока не получается.

По данным чрезвычайного ведомства, у здания обрушилась кровля. Площадь возгорания выросла до 24 тысяч «квадратов». Пожар произошел в цехе по сборке холодильных установок. Остальным зданиям и сооружениям завода ничего не угрожает. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада.

«На тушение пожара от МЧС России привлекается 70 человек, 25 единиц техники», — говорится в сводках.

По предварительным данным, пострадавших нет.