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Пожару на «Красмаше» присвоили повышенный уровень сложности

Главная Общество
Красноярск
21:24 26 Апреля 2019
общество, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Пожару на заводе «Красмаш» присвоили повышенный уровень сложности. Сейчас на месте работают десятки сотрудников МЧС, однако потушить пламя пока не получается. 

По данным чрезвычайного ведомства, у здания обрушилась кровля. Площадь возгорания выросла до 24 тысяч «квадратов». Пожар произошел в цехе по сборке холодильных установок. Остальным зданиям и сооружениям завода ничего не угрожает. Эти объекты расположены на значительном расстоянии от горящего склада.

«На тушение пожара от МЧС России привлекается 70 человек, 25 единиц техники», — говорится в сводках. 

По предварительным данным, пострадавших нет. 

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