В Красноярске горит один из цехов «Красмаша»

Красноярцы сообщили Sibnovosti.ru о пожаре на правом берегу города. По словам очевидцев, горит один из цехов завода «Красмаш». Дым отчетливо видно со всех точек города. На место ЧП приехали пожарные, а также автомобили скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю журналистам пояснили, что возгорание началось в 19:57 по местному времени. Загорелась крыша в одном из производственных корпусов.

«На тушение пожара от МЧС России привлекается 38 человек, 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отметим, что рядом с территорией «Красмаша» есть пожарная часть.

Очевидцы рассказывают, что на на месте пожара были слышны взрывы. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по зданию.