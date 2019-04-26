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Для Красноярского края построят два новых круизных теплохода

Главная Общество
Красноярск
16:28 26 Апреля 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Для Красноярского края построят два пассажирских теплохода вместимостью 245 человек каждый. Суда будут курсировать по Енисею, сообщил журналистам министр транспорта региона Константин Димитров. 

Строительство туристических теплоходов начнется в конце 2019 - начале 2020 года. Стоимость каждого — около 2,5 млрд рублей. 

«Мы планируем провести торги по определению лизинговой компании в этом году, чтобы уже в конце этого - начале следующего года начать строительство судов. Теплоходы планируется сдать в 2022 году», — пояснил министр. 

Сейчас на Енисее нет больших судов круизного назначения. «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» выполняют рейсы по линии «Красноярск - Дудинка - Красноярск», а экскурсионного или туристического обслуживания на них нет. Еще 20 лет назад на реке работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший — четырехпалубный «Антон Чехов» — курсировал в крае в 1978-2003 годах.

На прошлой неделе стало известно, что в Красноярск доставят волжский теплоход «Максим Горький». Он был построен в Австрии 45 лет назад, в 1974 году. С тех пор прошел полную модернизацию. Работать в сибирском регионе судно начнет в 2020 году. 

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