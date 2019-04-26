Для Красноярского края построят два новых круизных теплохода

Для Красноярского края построят два пассажирских теплохода вместимостью 245 человек каждый. Суда будут курсировать по Енисею, сообщил журналистам министр транспорта региона Константин Димитров.

Строительство туристических теплоходов начнется в конце 2019 - начале 2020 года. Стоимость каждого — около 2,5 млрд рублей.

«Мы планируем провести торги по определению лизинговой компании в этом году, чтобы уже в конце этого - начале следующего года начать строительство судов. Теплоходы планируется сдать в 2022 году», — пояснил министр.

Сейчас на Енисее нет больших судов круизного назначения. «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» выполняют рейсы по линии «Красноярск - Дудинка - Красноярск», а экскурсионного или туристического обслуживания на них нет. Еще 20 лет назад на реке работали почти полтора десятка теплоходов. Крупнейший — четырехпалубный «Антон Чехов» — курсировал в крае в 1978-2003 годах.

На прошлой неделе стало известно, что в Красноярск доставят волжский теплоход «Максим Горький». Он был построен в Австрии 45 лет назад, в 1974 году. С тех пор прошел полную модернизацию. Работать в сибирском регионе судно начнет в 2020 году.