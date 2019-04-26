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МФЦ в Красноярске начали оказывать несколько услуг по одному запросу

Главная Общество
Красноярск
15:56 26 Апреля 2019
услуги, красноярск, общество
Источник: Енисей
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Красноярцы теперь могут получить услуги в Многофункциональных центрах по комплексному запросу. Для удобства сформировано шесть типовых жизненных ситуаций: рождение ребенка, утрата документов, выход на пенсию по старости, сопровождение своего дела (малое предпринимательство), утрата близкого человека, трудная жизненная ситуация. Горожанам больше не нужно писать по несколько обращений. Достаточно заполнить одно — все остальное сделают сотрудники.

Услуга предоставляется по всей территории края, в работу принято более 80 комплексных запросов. Самый востребованный – рождение ребенка.

«Это очень удобно – получить в одном месте и свидетельство о рождении, и страховое свидетельство, и встать в очередь в детский сад, а в случае рождения второго ребенка еще и оформить материнский капитал. При заполнении заявления жители указывают, какие услуги им необходимы, а дальше работают специалисты МФЦ – направляют документы в различные ведомства, пересылают их из одного органа власти в другой, и на каждом этапе информируют заявителя о готовности результата», - пояснила начальника структурного подразделения МФЦ Анна Сусарева. 

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