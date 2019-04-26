МФЦ в Красноярске начали оказывать несколько услуг по одному запросу

Красноярцы теперь могут получить услуги в Многофункциональных центрах по комплексному запросу. Для удобства сформировано шесть типовых жизненных ситуаций: рождение ребенка, утрата документов, выход на пенсию по старости, сопровождение своего дела (малое предпринимательство), утрата близкого человека, трудная жизненная ситуация. Горожанам больше не нужно писать по несколько обращений. Достаточно заполнить одно — все остальное сделают сотрудники.

Услуга предоставляется по всей территории края, в работу принято более 80 комплексных запросов. Самый востребованный – рождение ребенка.