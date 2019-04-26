Красноярцы не могут оплатить парковку в центре и получают штрафы

Жители Красноярска столкнулись с еще одной проблемой при оплате парковочных мест в центре города. Многие паркоматы отключены и не принимают деньги, но автомобилистам регулярно приходят штрафы. Только за первый квартал этого года административная комиссия рассмотрела 559 дел и выписала штрафов на 200 тысяч рублей.

Найти работающий паркомат в Красноярске действительно сложно. Из восьми аппаратов только три принимают деньги — на ул. Красной армии, Сурикова и Профсоюзов.

По словам инвестора проекта, большинство паркоматов отключили во время ремонтных работ, но до сих пор никто не подключил их обратно.

В мэрии журналистам пояснили, проект платных парковок в Красноярске существует, несмотря на сбои. Первый заместитель главы города предложил автомобилистам поискать работающий аппарат, чтобы произвести оплату.

«Если не работает этот паркомат, то где-то, пусть это будет дальше, он находится в рабочем состоянии. Есть приложение. С помощью своего телефона можно произвести оплату», — сказал первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов.

Автомобилисты с таким положением дел не согласны — прежде чем брать деньги за услугу, необходимо создать комфортные условия, уверены красноярцы. Для примера, в Москве оплатить парковку можно пятью способами — через сеть терминалов, паркоматы, с помощью SMS, через мобильное приложение или через USSD.