Красноярцев позвали пройти тест по истории Великой Отечественной войны

Красноярск присоединился к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Сегодня жители города проверяли свои знания сразу на двух площадках — в детском саду № 272 на ул. Волжская, 22, а также в строительном техникуме по ул. Семафорная, 381/2.

У красноярцев еще есть возможность принять участие в акции и пройти тест онлайн. До полуночи вопросы будут доступны на сайте кдгр.рф.