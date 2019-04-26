Красноярцев позвали пройти тест по истории Великой Отечественной войны

Красноярск присоединился к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Сегодня жители города проверяли свои знания сразу на двух площадках — в детском саду № 272 на ул. Волжская, 22, а также в строительном техникуме по ул. Семафорная, 381/2.
У красноярцев еще есть возможность принять участие в акции и пройти тест онлайн. До полуночи вопросы будут доступны на сайте кдгр.рф.
«Акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проходит в рамках проекта молодежного парламента при Госдуме РФ «Каждый день горжусь Россией!», который направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и популяризацию исторических знаний, формирование национальной идентичности у граждан», — рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.