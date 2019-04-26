Красноярская ГЭС выработала в первом квартале 2019 года около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии

Красноярская ГЭС, входящая в En+ Group, выработала около 4,5 млрд кВт⋅ч электроэнергии в первом квартале 2019 года. В январе-марте 2018 года были достигнуты аналогичные производственные результаты.

Во время прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов оборудование и гидротехнические сооружения Красноярской ГЭС эксплуатировались в штатном режиме. Гидростанция несла нагрузку в соответствии с графиками, утвержденными региональным представителем Системного оператора – Красноярским региональным диспетчерским управлением (РДУ). Задания Системного оператора по электроэнергии и мощности выполнены в полном объеме.

Режимы работы Красноярской ГЭС, с точки зрения установленных попусков, задаются и подвергаются оперативной корректировке Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов по фактически складывающейся гидрологической обстановке.

В соответствии с основными планами производственной деятельности, в полном объеме выполнена ремонтная программа. В частности, в осенне-зимний период закончен капитальный ремонт гидроагрегата №5. В период проведения ремонта, в рамках реализации программы модернизации сибирских ГЭС, входящих в En+ Group, на гидроагрегате произведена замена рабочего колеса с улучшенными характеристиками, что позволит вырабатывать дополнительную электроэнергию при прежнем объеме водного потока. Проведены текущие ремонты гидроагрегата №7 и трансформатора 5Т.

Программа обновления Красноярской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия», реализуемой на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). В рамках нее производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования. «Новая энергия» - ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group. Один из основных его приоритетов – повышение надежности и безопасности всех станций, включая Красноярскую.

По материалам пресс-службы Красноярской ГЭС

Фото: пресс-служба Красноярской ГЭС