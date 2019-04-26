Шесть воспитанников кадетского корпуса в Красноярске попали в больницу

Шестерых воспитанников кадетского корпуса в Красноярске госпитализировали с подозрением на пищевое отравление. Информацию об этом Sibnovosti.ru подтвердили в краевом Минздраве.

Подростки в возрасте от 12 до 13 лет попали в инфекционное отделение красноярской городской больницы. Их состояние оценивается как стабильное. Точный диагноз воспитанников пока неизвестен, врачи взяли анализы у заболевших.

До этого подобный инцидент произошел в кадетском корпусе поселка Кедровый. В больницу госпитализировали 17 подростков с отравлениями.

«25 апреля зарегистрировано 17 случаев заболевания с предварительным диагнозом «Острая кишечная инфекция» среди воспитанников. Состояние здоровья заболевших удовлетворительное», — пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Специалисты проводят санитарно-эпидемологическое расследование.