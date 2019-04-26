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Шесть воспитанников кадетского корпуса в Красноярске попали в больницу

Главная Общество
Красноярск
12:00 26 Апреля 2019
красноярка, общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Шестерых воспитанников кадетского корпуса в Красноярске госпитализировали с подозрением на пищевое отравление. Информацию об этом Sibnovosti.ru подтвердили в краевом Минздраве. 

Подростки в возрасте от 12 до 13 лет попали в инфекционное отделение красноярской городской больницы. Их состояние оценивается как стабильное. Точный диагноз воспитанников пока неизвестен, врачи взяли анализы у заболевших. 

До этого подобный инцидент произошел в кадетском корпусе поселка Кедровый. В больницу госпитализировали 17 подростков с отравлениями. 

«25 апреля зарегистрировано 17 случаев заболевания с предварительным диагнозом «Острая кишечная инфекция» среди воспитанников. Состояние здоровья заболевших удовлетворительное», — пояснили в краевом управлении Роспотребнадзора. 

Специалисты проводят санитарно-эпидемологическое расследование. 

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